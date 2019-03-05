Під столичною мерією мітингують: Хрещатик перекритий



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Активісти закликають не допустити забудови парку Андрія Малишка, Совських ставків, зупинити вирубування лісу в Пущі-Водиці, а також не затверджувати Детального плану забудови території Оболоні

Активісти вимагають адекватної реакції столичного голови Віталія Кличка на незаконні забудови

Під Київською міською державною адміністрацією мітингують проти незаконних забудов. Активісти перекрили вулицю Хрещатик з боку вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомляє «Укрінформ».

Мітингувальники вийшли на проїжджу частину Хрещатика. Рух автомобілів вулицею наразі заблокований.

«Ми вимагаємо адекватної реакції міського голови по всіх об'єктах, які зазначені в переліку, зробити перевірку діяльності профільних департаментів і заступників і в разі виявлення порушень – звільнити», - сказав співкоординатор «Штабу оборони Києва» Петро Михайленко.

Активісти вимагають від мера Києва Віталія Кличка та Київської міської ради невідкладно зупинити будівельні роботи за понад півсотнею адрес, де здійснюється, на їхню думку, незаконне будівництво.

Зокрема, активісти закликають не допустити забудови парку Андрія Малишка, Совських ставків, зупинити вирубування лісу в Пущі-Водиці, а також не затверджувати Детального плану забудови території Оболоні. Крім того, мітингувальники висловлюються за створення музею на Поштовій площі.

Як повідомлялося, попередня акція проти незаконних забудов у Києві відбулася 1 березня.