Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві лунають вибухи, є перебої зі світлом та водою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві лунають вибухи, є перебої зі світлом та водою
У столиці гучно
фото з відкритих джерел

Наразі над Україною літає більше 150 «шахедів» 

У ніч на 10 жовтня російські окупанти запустили безпілотники на столиці Україні. У Києві працює ППО, передає «Главком» із посиланням на мера міста Віталія Кличка.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що на фоні вибухів у Києві почалися перебої зі світлом.

Оновлення 00:15

Через масовану атаку ворожих БпЛА в столиці можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням. «Всі служби працюють, відслідковують ситуацію, готові до реагування», – написав Кличко.

Повідомлялося, що у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Мер міста Ігор Терехов написав, що під ударом знаходився Індустріальний район Харкова. На місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.

«За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні!», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня окупанти масовано атакували Харків дронами. За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район. Повідомлялося, що внаслідок удару в місті були перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Крім того, російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені. 

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Варто написати, що увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Польщі F-16 заходять на перехоплення дронів
«Шахеди» зафіксовано в повітряному просторі Польщі: аеропорт «Жешув» закрито
10 вересня, 01:50
Наслідки падіння ворожого безпілотника на житловий будинок
У Польщі уламки російського «шахеда» впали на житловий будинок
10 вересня, 09:44
Аналітики вважають, що НАТО мало б підготуватися до загрози російської атаки значно раніше
Reuters: Російські дрони в Польщі поставили під сумнів готовність НАТО до потенційної війни
11 вересня, 03:44
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продовольчі ярмарки у столиці 16-21 вересня: повний перелік локацій
15 вересня, 11:15
Рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи тривають
Атака на Київ: Кличко розповів про кількість жертв та постраждалих
28 вересня, 11:57
Колаборант передавав ворогу позиції Сил оборони та координати військових частин
Суд виніс вирок експрацівнику Київської ОДА, якого Україна передала Росії
3 жовтня, 19:40
Міноборони РФ бідкається: Україна «привітала» Путіна масованим ударом дронів
Міноборони РФ бідкається: Україна «привітала» Путіна масованим ударом дронів
7 жовтня, 11:33
Фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів
Через обстріл у столиці проблеми з оплатою проїзду у швидкісному трамваї (оновлено)
19 вересня, 14:07
Синоптики попередили киян про сильний дощ
Синоптики попередили киян про сильний дощ
Вчора, 20:29

Новини

У Києві лунають вибухи, є перебої зі світлом та водою
У Києві лунають вибухи, є перебої зі світлом та водою
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
Синоптики попередили киян про сильний дощ
Синоптики попередили киян про сильний дощ
Найдешевша оренда у Києві: який вигляд має однокімнатна студія за 3,8 тис. грн на місяць
Найдешевша оренда у Києві: який вигляд має однокімнатна студія за 3,8 тис. грн на місяць
Прорив труби на Іллєнка: водопостачання відновлено, рух транспорту досі обмежений
Прорив труби на Іллєнка: водопостачання відновлено, рух транспорту досі обмежений

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua