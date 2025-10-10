Головна Київ Новини
Удар по Київщині: у Броварах пошкоджено житлові будинки, магазин та автівки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Наслідки обстрілу у Броварах 10 жовтня
фото: glavcom.ua

Інформація про потерпілих до поліції не надходила

Сьогодні, 10 жовтня, Російська Федерація здійснила черговий масований обстріл України, зокрема Києва та області. Про це повідомляє «Главом» із посиланням на поліцію Київщини.

Наслідки обстрілу у Броварах 10 жовтня
Наслідки обстрілу у Броварах 10 жовтня
фото: glavcom.ua
Наслідки обстрілу у Броварах 10 жовтня
Наслідки обстрілу у Броварах 10 жовтня
фото: glavcom.ua
Наслідки обстрілу у Броварах 10 жовтня
Наслідки обстрілу у Броварах 10 жовтня
фото: glavcom.ua

Повідомляється, що станом на 8:40 у Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски та один магазин. Крім того, знищено два автомобілі та ще два транспортних засоби зазнали пошкодження.

Пошкоджений будинок у Броварах
Пошкоджений будинок у Броварах
фото: glavcom.ua
Пошкоджена автівка автошколи у Броварах
Пошкоджена автівка автошколи у Броварах
фото: glavcom.ua
Пошкоджений будинок у Броварах
Пошкоджений будинок у Броварах
фото: glavcom.ua
Пошкоджені вхідні двері стоматологічної клініки у Броварах
Пошкоджені вхідні двері стоматологічної клініки у Броварах
фото: glavcom.ua
Наслідки обстрілу у Броварах 10 жовтня
Наслідки обстрілу у Броварах 10 жовтня
фото: glavcom.ua
Інформація про потерпілих до поліції не надходила
Інформація про потерпілих до поліції не надходила
фото: glavcom.ua

Інформація про потерпілих до поліції не надходила.

На місцях подій наразі працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет

Під ударом російських безпілотників опинилася, зокрема, Київщина та столиця України Київ

