У столичному сквері Марії Заньковецької облаштовано яскраву фотозону (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Киян та гостей столиці запрошують відвідати сквер і зробити чудове фото на згадку
фото: КП УЗН Печерського району м.Києва/Facebook

Квіткова композиція оформлена у вигляді карети з різнобарвними хризантемами

У сквері Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 119-121) з’явилася унікальна фотозона, яка з першого погляду привертає увагу. Про це повідомили у КП УЗН Печерського району, інформує «Главком».

Хризантеми є головними квітами цієї композиції
фото: КП УЗН Печерського району м.Києва/Facebook
Квіткова композиція оформлена у вигляді карети з квітами
фото: КП УЗН Печерського району м.Києва/Facebook
Композиція дбайливо замульчована сосноаою корою
фото: КП УЗН Печерського району м.Києва/Facebook

Квіткова композиція оформлена у вигляді карети з різнобарвними хризантемами, а також прикрашена декоративними парасольками.

Сквер Марії Заньковецької прикрасили сезонні різнокольорові хризантеми
фото: КП УЗН Печерського району м.Києва/Facebook
Квіткова композиція з парасолями
фото: КП УЗН Печерського району м.Києва/Facebook

Киян та гостей столиці запрошують відвідати сквер і зробити чудове фото на згадку.

Нагадаємо, у парку «Відрадний» з'явилася унікальна квіткова композиція у формі українського рушника. Для створення композиції озеленювачі використали понад 11 тисяч однорічних рослин, серед яких бегонія, альтернатера, агератум, седум і традесканція. Усі квіти були вирощені у власній оранжереї підприємства. Квітковий рушник символізує один із найдавніших українських оберегів, що уособлює любов, добробут і єдність. 

