У Києві іноземець влаштував пожежу, підпаливши диван у квартирі колишньої

Чоловік зробив дублікат ключів від житла та підпалив квартиру, після чого втік

49-річна киянка, яка орендувала житло, на момент події була на роботі

Столичні правоохоронці затримали 39-річного іноземця, який підпалив орендовану квартиру своєї колишньої співмешканки. Подія сталася у багатоповерхівці на вулиці Оноре де Бальзака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

До поліції Деснянського району надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир. На місце виїхала слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували займання. З’ясувалося, що невідомий підпалив диван у кімнаті. На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Наслідки пожежі фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці встановили, що 49-річна киянка, яка орендувала житло, на момент події була на роботі. У ході розслідування з’ясувалося, що жінка раніше перебувала у стосунках з 39-річним громадянином іншої держави, але через постійні конфлікти вони розійшлися. З помсти чоловік зробив дублікат ключів від житла та підпалив квартиру, після чого втік.

Оперативники столичної поліції, за підтримки аналітиків та колег із Черкаської області, розшукали й затримали зловмисника на Черкащині у порядку статті 208 КПК України.

Винуватця пожежі затримали на Черкащині фото: Національна поліція України/Facebook

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

