Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві іноземець влаштував пожежу, підпаливши диван у квартирі колишньої

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві іноземець влаштував пожежу, підпаливши диван у квартирі колишньої
Чоловік зробив дублікат ключів від житла та підпалив квартиру, після чого втік
фото: Національна поліція України/Facebook

49-річна киянка, яка орендувала житло, на момент події була на роботі

Столичні правоохоронці затримали 39-річного іноземця, який підпалив орендовану квартиру своєї колишньої співмешканки. Подія сталася у багатоповерхівці на вулиці Оноре де Бальзака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

До поліції Деснянського району надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир. На місце виїхала слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували займання. З’ясувалося, що невідомий підпалив диван у кімнаті. На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Наслідки пожежі
Наслідки пожежі
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці встановили, що 49-річна киянка, яка орендувала житло, на момент події була на роботі. У ході розслідування з’ясувалося, що жінка раніше перебувала у стосунках з 39-річним громадянином іншої держави, але через постійні конфлікти вони розійшлися. З помсти чоловік зробив дублікат ключів від житла та підпалив квартиру, після чого втік.

Оперативники столичної поліції, за підтримки аналітиків та колег із Черкаської області, розшукали й затримали зловмисника на Черкащині у порядку статті 208 КПК України.

Винуватця пожежі затримали на Черкащині
Винуватця пожежі затримали на Черкащині
фото: Національна поліція України/Facebook

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, вранці 2 жовтня в Голосіївському районі столиці сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку ЖК «Нова Англія». Також  в Печерському районі столиці сталася пожежа у п’ятиповерхівці.

Теги: пожежа Київ іноземці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вечір «Орфей в пікселі» об’єднує голоси, які не можуть бути зруйновані війною
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії пресреліз
29 вересня, 17:00
Ворог атакував Київ дронами
Атака на Київ: з'явились перші кадри наслідків
7 вересня, 04:48
Катерина Поліщук отримала забої, адже була не пристебнута паском безпеки
Відома захисниця «Азовсталі» потрапила в ДТП
7 вересня, 17:15
У Києві тривога тривала 29 хвилин
У Києві тривога тривала 29 хвилин
10 вересня, 20:34
Керівник Київської облради називає свою дружину найкращим другом, найближчим порадником та єдиним справжнім коханням
Керівник Київської облради розповів, як знайшов дружину в тролейбусі
15 вересня, 13:18
Працівники дорожної служби проводитимуть ремонт тротуару зі сторони Хрещатого Яру
Рух пішоходів Європейською площею у столиці обмежено до кінця вересня (схема)
8 вересня, 14:14
Дії підозрюваної розслідують за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки
Ексначальниця «Київміськсвітла» підозрюється у переплаті 14,5 млн за ліхтарі
9 вересня, 17:02
Лінія включатиме станції «Глибочицька», «Подільська», «Райдужна» та три станції у конструкціях мостового переходу
Будівництво метро на Троєщину: влада повідомила назви станцій
16 вересня, 12:26
Муніципальна охорона нададує, що у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна самостійно наближатися до них
Боєприпас часів Другої світової виявлено на території учбового закладу у столиці
18 вересня, 09:04

Новини

У Києві іноземець влаштував пожежу, підпаливши диван у квартирі колишньої
У Києві іноземець влаштував пожежу, підпаливши диван у квартирі колишньої
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Біла Церква першою на Київщині розпочала опалювальний сезон
Біла Церква першою на Київщині розпочала опалювальний сезон
У центрі столиці сталася пожежа у п’ятиповерхівці: врятовано чотирьох людей (фото)
У центрі столиці сталася пожежа у п’ятиповерхівці: врятовано чотирьох людей (фото)
У столиці горів будинок ЖК «Нова Англія»: пожежники врятували 12 людей, серед них – діти
У столиці горів будинок ЖК «Нова Англія»: пожежники врятували 12 людей, серед них – діти
Метро Києва переповнене після тривалої тривоги (фото)
Метро Києва переповнене після тривалої тривоги (фото)

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua