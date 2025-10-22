«Ніч жаху». Посол ЄС ховалася у ванній під час удару РФ по Києву

Матернова: Я провела ту ніч на підлозі у ванній кімнаті готелю, яка перетворилася на укриття

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, як пережила ніч проти 22 жовтня, коли російська армія завдала масованого удару по Києву та передмістю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

«Ніч жаху в Україні. Росія розпочала масштабний напад на Київ та його околиці. Це було жахливо. Неймовірно гучна ніч. Їхніми цілями були енергетична інфраструктура, залізниці, житлові будинки – і люди. Сплячі жінки та діти», – йдеться у дописі.

Катаріна Матернова додала, що у селі Погреби Броварського району внаслідок російської атаки загинула жінка та двоє дітей, також у Києві є двоє загиблих.

«Я провела ту ніч на підлозі у ванній кімнаті готелю, яка перетворилася на укриття. Сирени вили без перерви. Вибухи струшували стіни. Мені довелося пропустити ранкове заняття з пілатесу, оскільки моїй вчительці було занадто небезпечно приходити на роботу. І я думала тільки про одне: досить. Досить цієї війни. Вона триває занадто довго і забирає занадто багато сил. Кожен день приносить нових жертв. Кожна ніч – нові атаки», – підкреслила посол ЄС.

Матернова наголосила, що «Україна чинить опір, але вона втомлена і поранена».

«Там, за межами країни, плануються зустрічі та переговори. З Києва вони здаються нескінченними. Українці вкладають у кожну з них стільки надії – і коли надія знову зникає, біль стає ще глибшим. Я розумію Україну, бо переживаю цю війну разом з нею. Я чую вибухи. Я бачу горе. Я відчуваю виснаження. І все ж – я бачу мужність. Я бачу силу. Після майже чотирьох років Україна продовжує боротися. ЄС залишається надійним союзником. Ми розуміємо серйозність цього моменту. Ми не відвертаємося. Ми шукаємо всі можливі способи допомогти Україні вистояти – і принести справедливий і тривалий мир», – підсумувала посол ЄС.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва в ніч на 22 жовтня внаслідок влучання ворожого снаряда у 16-поверховий житловий будинок виникла пожежа на шостому поверсі. Рятувальники оперативно евакуювали мешканців. Під час ліквідації вогню виявлено тіла двох загиблих.

Також унаслідок нічного обстрілу Київщини російські війська вдарили по селу Погреби Броварського району. Загинула 37-річна жінка, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця. Родина нещодавно приїхала з Києва, сподіваючись знайти спокій у селі.