Атака на Київ: рятувальники продовжують гасити пожежі та розбирати завали

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі та розбирати завали після чергового обстрілу столиці з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

До робіт залучено значні сили та засоби ДСНС – 289 фахівців та 66 одиниць техніки безперервно працюють на місцях.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. За підтвердженою інформацією, загинули двоє людей. Постраждали 12 мешканців Києва. Троє з них перебувають у лікарнях.

Як відомо, у Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю. Пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлова забудова в районах лівого берега міста.

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків біля житлових будинків за кількома адресами повибивало вікна та двері в помешканнях. Також пошкоджене приміщення дитячого садочка – вибиті вікна та двері.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння кількох складських приміщень та автомобілів.