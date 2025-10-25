Головна Київ Новини
Атака на Київ: рятувальники продовжують гасити пожежі та розбирати завали

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Атака на Київ: рятувальники продовжують гасити пожежі та розбирати завали
За підтвердженою інформацією, загинули двоє людей
фото: ДСНС України/Telegram

До робіт залучено значні сили та засоби ДСНС

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі та розбирати завали після чергового обстрілу столиці з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

До робіт залучено значні сили та засоби ДСНС – 289 фахівців та 66 одиниць техніки безперервно працюють на місцях.

Атака на Київ: рятувальники продовжують гасити пожежі та розбирати завали фото 1

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. За підтвердженою інформацією, загинули двоє людей. Постраждали 12 мешканців Києва. Троє з них перебувають у лікарнях.

Як відомо, у Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю.  Пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлова забудова в районах лівого берега міста.

7 фото
На весь екран

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків біля житлових будинків за кількома адресами повибивало вікна та двері в помешканнях. Також пошкоджене приміщення дитячого садочка – вибиті вікна та двері.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння кількох складських приміщень та автомобілів.

Теги: Київ ракетна атака рятувальники

