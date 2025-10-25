Атака на Київ: рятувальники продовжують гасити пожежі та розбирати завали
До робіт залучено значні сили та засоби ДСНС
Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі та розбирати завали після чергового обстрілу столиці з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.
До робіт залучено значні сили та засоби ДСНС – 289 фахівців та 66 одиниць техніки безперервно працюють на місцях.
Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. За підтвердженою інформацією, загинули двоє людей. Постраждали 12 мешканців Києва. Троє з них перебувають у лікарнях.
Як відомо, у Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю. Пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлова забудова в районах лівого берега міста.
У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків біля житлових будинків за кількома адресами повибивало вікна та двері в помешканнях. Також пошкоджене приміщення дитячого садочка – вибиті вікна та двері.
У Деснянському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння кількох складських приміщень та автомобілів.
