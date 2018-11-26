Підпал авто російського посольства: поліція не відкривала справу



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Горів автомобіль, дипломатичні номерні знаки якого починаються на 001, таким чином, це автомобіль посольства РФ

Російське диппредставництво не зверталося до поліції із заявою про підпал їхнього автомобіля

Столична поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом підпалу автомобіля з дипломатичними номерами неподалік від російського посольства. Про це УНН повідомили у поліції Києва.

«Питання про відкриття кримінального провадження вирішується. Варто зазначити, що до нас ніхто з заявою, що це — наш (диппредставництва. - Ред.) автомобіль, не звертався», - сказали у поліції.

У ніч на 26 листопада неподалік посольства РФ в Києві згорів автомобіль з російськими дипломатичними номерами. Авто знаходилося у провулку Ярослава Хомова, недалеко від будівлі дипломатичної місії, де пізно ввечері 25 листопада активісти проводили акцію протесту проти нападу російських військових на українські кораблі на вході до Азовського моря.

Дипломатичні номерні знаки авто починаються на 001, таким чином, це автомобіль посольства Російської Федерації.