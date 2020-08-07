У Кличка розповіли про долю київського сміття і полігону в Підгірцях



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У Києві встановлюють контейнери для роздільного збору сміття

Замість полігону в Підгірцях буде «зелений» пагорб

Столична влада готує закриття полігону твердих побутових відходів та активно впроваджує роздільне збирання сміття. Замість полігону в Підгірцях буде «зелений» пагорб - нині тут формують його схили та готують під рекультивацію. За роботами пильно стежать геодезисти з Науково-дослідного інституту будівельного виробництва (НДІБВ), аби в подальшому пагорб був стійким і не трапилося зсувів.

Про це розповів в інтерв’ю «Вечірньому Києву» заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«У полігон в Підгірцях місто вкладає великі кошти, і важливо зробити все правильно, тому що хочемо, аби це місце було безпечним, зеленим, вписалося в ландшафт, - пояснив він. - Тому й укріплюють захисні дамби, оновлюють комунікації. Там є дві частини - карти, ми їх перетворимо на пагорби з рослинами, проте догляд за ними місто вестиме впродовж наступних десятиліть. Рекультивація однієї частини розпочнеться вже цього року».

Пантелеєв розповів, що нині спеціалісти завершують встановлювати додаткове устаткування для переробки фільтрату: 60-70% отруйної рідини від складування сміття й атмосферних опадів перетворюватимуться на чисту технічну воду.

«Залишки - концентрат - оті 30%, що лишаються від знешкодження фільтрату, теж плануємо перероблювати», - зазначив Пантелеєв.

Паралельно в місті активно впроваджують роздільне збирання сміття, його сортування. Тисячу контейнерів-дзвіночків поступово виставляють на вулицях, біля будинків.

«Загалом, у нас уже понад 3 600 контейнерів для роздільного збору. За неповний рік відсортовані 19 тисяч кубічних метрів пластику, скла, інших вторресурсів, тобто 320 великих сміттєвозів не поїхали у Підгірці на сміттєзвалище, - розповів Пантелеєв. - Вони попрямували на сортувальні лінії, а потім - на переробні заводи. З вторсировини виробляють наповнювачі для пуховиків, ящики для овочів, нову скляну тару, блокноти тощо. Також предметом особливої радості є те, що ми цього року вже відправили на утилізацію зібрані в помаранчеві контейнери для небезпечних відходів батарейки».

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