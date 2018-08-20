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    Підтоплений через зливу «Сільпо» у «Гулівері» відновив роботу

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    Потоп у Києві - Підтоплений через зливу «Сільпо» у «Гулівері» відновив роботу
    Фото: Володимир Бугаєнко
    Потоп у Києві

    Будівлю ТРЦ застраховано, але страховка не стосується майна магазинів, які постраждали від підтоплення

    Підтоплений через сильну зливу в ніч з 18 на 19 серпня супермаркет «Сільпо» у київському ТРЦ Gulliver відновив роботу, магазин JYSK відновить роботу завтра. Про це повідомили в прес-службі ТРЦ агентству «Інтерфакс-Україна».

    Натомість паркінг ТРЦ не працюватиме ще кілька днів.

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    За даними прес-служби, причиною підтоплень стала сильна злива і несправність стоків. Розміри збитків ще підраховуються.

    У прес-службі торгового центру зазначили, що будівлю ТРЦ застраховано, але страховка не стосується майна магазинів, які постраждали від підтоплення.

    Як повідомили в прес-службі, наразі невідомо, хто відшкодовуватиме збитки від негоди. У компанії також не змогли сказати, чи подаватиме вона позов до міста в зв'язку з несправністю інженерних мереж.

    Як повідомив раніше ТРЦ на своїй сторінці в Facebook, всіх співробітників внутрішнього паркінгу та автомобілі, які там перебували, евакуювали.

    «Завдяки оперативному реагуванню співробітників ТРЦ, ніхто не постраждав», - наголошується в повідомленні.

    Як повідомлялося, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столичні торговельно-розважальні центри будуть перевірятися на захищеність від підтоплень.

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