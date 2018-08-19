Влада Києва перевірить торгові центри на захищеність від підтоплень
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Розсилка
Кличко не бачить юридичних перспектив позовів до влади через пошкодження авто після підтоплень
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столичні торговельно-розважальні центри будуть перевірятися на захищеність від підтоплень.
Про це Кличко повідомив в інтерв'ю виданню LB.ua
За його словами, перевірки проведуть у зв'язку з підтопленням підземного паркінгу в ТРЦ «Гулівер».
«Після пожежі в Кемерово (у Росії, ред.) ми провели перевірки по всьому Києву. Незважаючи навіть на те, що деякі власники ТЦ — не називатимемо прізвища — превентивно заявили, що у них на об'єктах все в порядку. Можу зараз сказати, що після цих потопів — ми, міська влада, знову ініціюємо відповідні перевірки», — сказав Кличко Кличко.
Нагадаємо, нічна злива знову призвела до того, що проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки», в яких потопають автівки та громадський транспорт.
Більшість тунелів та підземок також повністю опинилися під водою.
Кияни в соцмережах повідомляють, що вода затопила вул. Еспланадну. На відео видно, як вода досягає вікон автівок, а деякі авто і взагалі майже затоплені.
Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.
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