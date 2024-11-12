Підтоплення «Деміївської» і «Либідської»: екскерівник метрополітену отримав підозру

За результатами проведених експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» є неналежною та не відповідає будівельним нормам та правилам

КП «Київський метрополітен» через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн

Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишньому керівнику КП «Київський метрополітен» за фактом неналежного виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Згідно з матеріалами слідства, неналежне виконання службових обов’язків колишнім керівником комунального підприємства призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро в межах Оболонсько-Теремківської лінії,

Внаслідок цього 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів метро на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська».

Під час досудового розслідування проведено кілька експертиз – пожежно-технічну, металів, речовин та сплавів, комплексні комп’ютерно-технічну, судову інженерно-технічну, комісійні будівельно-технічну та економічну експертизи.

За результатами проведених експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» є неналежною та не відповідає будівельним нормам та правилам.

Внаслідок службової недбалості колишнього керівника КП «Київський метрополітен» лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн.

КП «Київський метрополітен» через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

Зазначимо, що повідомлення про підозру відбувалось шляхом надсилання підозри на офіційні адреси реєстрації та проживання колишнього керівника КП «Київський метрополітен», оскільки він не з’явився на заздалегідь направлені повістки про виклик. Тож наразі вживаються заходи для встановлення його місцеперебування.

Нагадаємо, що у липні підозри отримали начальник служби колії, тунельних споруд і та головний інженер КП «Київський метрополітен».

Нагадаємо, рух потягів метро на ділянці між станціями «Либідська» та «Деміївська» у Києві було зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів 8 грудня 2023 року. У перші ж дні після цього міський голова, що ремонт триватиме пів року. Тобто проблема мала б бути вирішена у травні 2024 року.

Але вже у лютому 2024-го, через два місяці після зупинки метро, міський голова Києва Віталій Кличко вже обіцяв, що ремонт буде завершено до кінця літа. Проте й цей термін був зірваний.

26 серпня засновник будівельної компанії «Автострада» Максим Шкіль зняв із себе відповідальність і повідомив, що він ніколи не обіцяв завершити ремонт до дати, названої Кличком.