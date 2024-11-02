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Війна за ритуальний бізнес у столиці. Оприлюднено скандальний фільм

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Війна за ритуальний бізнес у столиці. Оприлюднено скандальний фільм
Кадр з фільму про похоронний бізнес у столиці

Чорний ринок ритуальних послуг, примусова кремація та місце на кладовищі за тисячі доларів – хто тепер контролює цей бізнес?

У мережі оприлюднено фільм про боротьбу за похоронний бізнес у столиці. Автори матеріалу стверджують, що цей ринок у Києві захопили структури, які підконтрольні керівництву столиці.

Вони наполягають, що протягом довгого часу керівні особи та структури приховують інформацію стосовно цієї теми. При цьому автори сюжету пов'язують переділ ринку з мером Києва Віталієм Кличком та його найближчим соратником, одним із керівників партії «Удар» Артуром Палатним.

Ситуацію у відео коментує керівниця і власниця компанії «Петро Великий» Алла Ландар. Це підприємство надає ритуальні послуги в столиці з 1994 року. Ландар заявляє про рейдерство.

На скандальні звинувачення ніхто зі згаданих керівників столиці ще не відреагував.

Автори фільму звертаються до НАБУ, ДБР, Генеральної прокуратури України, Нацполіції та СБУ із вимогою відреагувати на факти, викладені у сюжеті.

Нагадаємо, раніше Главком повідомляв про цвинтарний колапс у столиці – проблема, яку тривалий час замовчує місцева влада. Ховати людей у мегаполісі немає де. Єдине відкрите кладовище розташовується за 45 кілометрів від Києва. Детальніше читайте тут: Цвинтарний колапс. Чому вмирати у Києві – це небачена розкіш

Теги: Віталій Кличко бізнес рейдерство Артур Палатний цвинтар столиця

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