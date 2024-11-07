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«За $40 тис. купували дипломи». У польському університеті затримано викладачів з Одеси

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«За $40 тис. купували дипломи». У польському університеті затримано викладачів з Одеси
ЗМІ: Collegium Humanum – це приватний університет у Варшаві, який «погорів» на скандалах про фальшиві дипломи ще 2023 року
фото: Mozco Mat Szymański - stock.adobe.com

За хабарі університет видав свідоцтва про закінчення навчання без проведення іспитів та обов'язкових занять

Співробітники Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали трьох громадян України на території колишнього університету Collegium Humanum під час спроби дати хабар у $40 тис. за видачу дипломів для 60 осіб. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Відомо, що три співробітниці одеського вишу приїхали до Варшави і спробували переконати ректора Collegium Humanum продати їм 60 дипломів та свідоцтв про закінчення навчання для «іноземних студентів», які ніколи не навчалися у польському виші, пише onet.pl.

За цю «послугу» жінки запропонували $40 тис. готівкою. Проте, угода не відбулася і українок затримали співробітники Центрального антикорупційного бюро.

Жінкам уже висунуто звинувачення у зв’язку зі скоєними злочинами. Стосовно кожної з підозрюваних прокурор застосував запобіжні заходи у вигляді майнової застави у розмірі 150 тис. злотих, заборони на виїзд з країни, а також вилучення паспортів до виплати майнової застави.

Collegium Humanum — це скандальний університет у Варшаві, який відомий своїми корупційними схемами та махінаціями з дипломами. Польські журналісти встановили, що керівництво вишу масово видавало престижні дипломи MBA за відповідну плату, писало видання Wiadomosci.

Серед осіб, які отримали фальшиві дипломи, були офіцери польської армії та держслужбовці.

У ході розслідування було заарештовано ректора університету Павла Чарнецького, також затримано його родича, колишнього депутата Європарламенту Ришарда Чарнецького. Спочатку ректор не визнав себе винним, але пізніше погодився співпрацювати зі слідством й повідомив, що в університеті не він один займався продажем дипломів.

Скандал навколо Collegium Humanum викликав широкі дискусії щодо якості освіти та функціонування приватних університетів у Польщі. Collegium Humanum довелося змінити назву, щоб продовжити набір студентів.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці викрили схему багатомільйонних розкрадань бюджетних коштів в одному з провідних університетів. 

За даними слідства, у 2012 році проректор з науково-педагогічної роботи одного з харківських університетів разом з директором компанії, яка виконувала підрядні ремонтні роботи цього вишу, вирішили організувати схему заволодіння бюджетними коштами навчального закладу. 

Так, з 2012 по 2023 роки до вишу прийняли дев'ять людей на посади працівників з обслуговування приміщень, серед яких були родичі та знайомі організаторів цієї схеми.

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Теги: хабар слідство навчання розслідування університет

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