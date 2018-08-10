Підтоплення розкопок на Поштовій: активісти вимагають перевірити артефакти



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Фото: ukrinform.ua Активісти під час акції на захист історичної спадщини на Поштовій площі, 10 серпня

Активісти мають намір добитися розірвання договору з інвестором

Громадські активісти - захисники історичної спадщини на Поштовій площі вимагають зустрічі з головою КМДА Віталієм Кличком та моніторингу стану збереження артефактів на місці розкопок. На цьому наголосив співкоординатор Штабу оборони Києва Сергій Мельниченко безпосередньо на об'єкті, на місці розкопок, яке відвідав і де провів виїзну нараду голова Управління культурної спадщини Олександр Никоряк.

«Ми хочемо зустрітися з міською владою і з державною, що має розібратися із ситуацією, яка несе загрозу знищення артефактів і самого місця розкопок. Є нагальна необхідність провести моніторинг об'єкта, для чого створити комісію за участі директора Центру археології Києва Михайла Сагайдака, учасників ініціативної групи, фахових експертів, зокрема й міжнародних, з метою виробити план дій для виходу з ситуації, яка склалася за три роки руйнування пам'яток», - сказав Мельниченко.

Він зазначив, що активісти наполягають саме на кандидатурі Михайла Сагайдака і на поновленні його робіт на місці знахідок і не довіряють позиції Інституту археології НАНУ, який, на їхню думку, лобіює інтереси інвестора.

За словами Мельниченка, вони також мають намір ставити питання про притягнення до відповідальності очільника КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва», яке є замовником транспортної розв'язки на Поштовій площі. «Це - їхня аварія, директор - відповідальна особа», - сказав він.

Як додав активіст Віталій Білецький, їхня позиція - розірвати договір з інвестором, який міська влада не мала права укладати від імені громади міста Києва.

Заступник голови правління ГО «Громада Андріївський узвіз» Ольга Рутковська нагадала, що є звернення 39-ти народних депутатів до міністра культури з проханням сприяти розблокуванню ситуації по цьому об'єкту і доступу до нього для продовження робіт автора відкриття Михайла Сагайдака.

Сам директор Центру археології Києва показав місце розкопок - залягання горизонтів ХІІ-ХІІІ століття аж до горизонтів кінця ХІ. Він показав, як іде підмивання ґрунтів.

«Через деякий час цієї стінки вже не буде. Вона звалиться, за нею поповзе об'єкт із піччю і рештою знахідок. Це один маленький сюжет, який показує, що таке підмивання і постійне накопичення вологи. На решті стінок, які також насичені артефактами, якщо ми їх відкриємо, ми побачимо аналогічну ситуацію», - повідомив Сагайдак.

Він наголосив, що необхідно зняти накриття і провести моніторинг стану схоронності об'єкта.

«Повинна бути якась організаційна сила, яка відповідає за пам'ятки Києва, за пам'ятки України. Цією організованою силою - і бюрократичною, і в системі влади - є Управління культурної спадщини КМДА і Міністерство культури. Узгодьте цю процедуру, чи це можливо зробити. Давайте відкриємо і подивимося - ми констатуємо, що рік перебування під накриттям є згубою для пам'ятки. Запросіть суперфахівців з Польщі, з Відня - вони нам те ж саме скажуть. Є способи консервації розкопу. У Києві і Львові є фахівці - консерватори і реставратори, і вони проходять практику на кращих об'єктах Польщі і Німеччини», - заявив Сагайдак.

Раніше активісти-захисники історичної спадщини на Поштовій площі перекрили рух вулицею Володимирський узвіз на Подолі та територію навколо розкопок.

У травні Верховна Рада доручила уряду вжити необхідних заходів для збереження об'єктів історико-культурної спадщини на Поштовій площі у Києві та рекомендувала Кабміну й КМДА створити там національний музей.

21 червня Київрада ухвалила рішення щодо збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі. Рішення «Про організаційно-правові заходи щодо збереження пам'ятки археології місцевого значення «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі в місті Києві» та музеєфікації об'єктів культурної спадщини» підтримали 68 депутатів.

Рішення, серед іншого, передбачає створення комунального закладу «Центр консервації предметів археології» та проведення міжнародного архітектурного конкурсу. Вирішувати, яким бути музею на Поштовій площі, мають експерти музейної справи, історики, архітектори та археологи.

Міністерство культури України розпочало процес щодо надання археологічним знахідкам на Поштовій площі національного статусу і сподівається на урядовий проект вже за два місяці.

Джерело: Укрінформ