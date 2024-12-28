На блокпосту почубилися водій та працівник ТЦК: що кажуть у поліції

Військовий розбив скло автівки, однак водій намагався наїхати на нього

Водій утік із місця інциденту, а військовий звернувся до лікарів

На одному з блокпостів у Київській області чоловік відмовився показувати свої документи й наїхав на працівника територіального центру комплектування. Той у відповідь розбив йому лобове скло. Про це розповіли в поліції Київської області.

Перед цим у мережі поширювали відео, на якому видно, що чоловіка просять залишитися на блокпості й назвати своє ім’я для перевірки військово-облікових даних.

Однак той сідає в авто й починає рух у напрямку чоловіка у формі, що стояв на його шляху. Тоді той завдає удару по лобовому склу машини.

У поліції кажуть, що чоловік так і не надав документи, що посвідчують його особу, і наїхав на працівника ТЦК. Після цього він утік з місця інциденту. Військовий же звернувся до лікарні.

На одному з блокпостів Київщини чоловік відмовився показувати свої документи й наїхав на працівника ТЦК. Той у відповідь розбив йому лобове скло. pic.twitter.com/1sSQLmJAlO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 28, 2024

Керівництво поліції в Київській області проводить службове розслідування, щоб надати правову оцінку діям поліціянтів.

Раніше у Ковелі Волинської області п'яний військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснив дорожньо-транспортну пригоду.

Нагадаємо, у Одеському районі на Старокиївській дорозі нетверезий водій влаштував ДТП на блокпосту.

21-річний водій автомобіля Honda зупинився для пред’явлення документів військовослужбовцю Національної гвардії України. У той час 51-річний кермувальник легковика Ford здійснив зіткнення з автомобілем Honda. Від удару Ford відкинуло в бік, і він скоїв наїзд на гвардійця.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водії обох транспортних засобів, 27-річний пасажир керманича Ford та 37-річний військовослужбовець НГУ. Їх доставили до лікарні з різними травмами.