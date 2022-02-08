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    Підземна річка Глибочиця на Подолі: захопливі фото

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    З другої половини 19 століття річка Глибочиця закута у підземний колектор - Підземна річка Глибочиця на Подолі: захопливі фото
    З другої половини 19 століття річка Глибочиця закута у підземний колектор
    фото: ОЛександр Торгрім

    Раніше Глибочиця була притокою Почайни

    У мережі з'явились фото однієї з найдавніших річок Києва, яка нині закута у колектор – Глибочиці. Неймовірні світлини підземної річки Глибочиці на Подолі опублікував Олександр Торгрім у Facebook.

    «Річка Глибочиця – одна з найдавніших річок Києва, яка бере свій початок на Лук’янівці, протікає під Татаркою, спускається на вулицю Глибочицьку та провертає на Вали, звідки вже впадає у Дніпро», – розповів Олександр.

    Раніше Глибочиця була притокою Почайни. Але з другої половини 19 століття вона закута у підземний колектор. Не кожен спускався під землю, щоб побачити старовинну річку.

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    Підземна річка Глибочиця на Подолі: захопливі фото
    Підземна річка Глибочиця на Подолі: захопливі фото
    Підземна річка Глибочиця на Подолі: захопливі фото
    Підземна річка Глибочиця на Подолі: захопливі фото
    Підземна річка Глибочиця на Подолі: захопливі фото
    Підземна річка Глибочиця на Подолі: захопливі фото
    Підземна річка Глибочиця на Подолі: захопливі фото
    Підземна річка Глибочиця на Подолі: захопливі фото
    Підземна річка Глибочиця на Подолі: захопливі фото

    Торгрім також він додав, що для любителів старовинної цегли – там рай, їх багато з різними таврами. Колектор річки Глибочиці на Подолі тепер охороняється державою.

    «Для любителів антикварних цеглинок Торгрім рай, їх вистачає з різними плямами», – зазначив Торгрім.

    Нагадаємо, у столичному парку «Нивки» річка Сирець забарвилася в ядучо-зелений колір. Також минулого року річка Либідь у Києві стала яскраво-жовтою. У пробах води з русла виявили відхилення за показниками запаху, каламутності та вмісту фенолів, а також досить високий вміст іонів амонію та аміаку.

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    Теги: Київ Дніпро річка
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    Підземна річка Глибочиця на Подолі: захопливі фото