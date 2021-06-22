Пилова буря у столиці: киянам радять не виходити з дому

Пилова буря, що накрила Київ, погіршила видимість у місті

«Астраханський суховій» зачепив Київ

Столичні екологи опрацювали показники автоматичної системи моніторингу повітря за 22 червня.

За результатами моніторингу якості повітря, на двох автоматизованих постах спостереження у Києві було зафіксовано підвищення концентрацій пилу (тверді речовини фракцій РМ 2,5 та РМ 10): пост спостереження № 4 (вул. Вербицького 26) у Дарницькому районі; пост спостереження № 8 (Харківське шосе, 7/1) у Дніпровському районі. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

За даними космічних спостережень, над територією Астраханських степів виникла пилова буря. «Астраханський суховій» зачепив і місто Київ. Це стало причиною підвищених показників пилу на постах моніторингу.

Шкідливі речовини накопичуються з більшою або меншою інтенсивністю в атмосфері міста залежно від метеорологічних умов: температури повітря, швидкості вітру та атмосферного тиску.

В атмосфері постійно відбувається перемішування повітря – так звана «турбулентна дифузія». Вона виникає завдяки різким змінам швидкості вітру, концентрацій речовин тощо.

Завдяки змішуванню шкідливі речовини не тільки переносяться вітром за межі міста, а й підіймаються у верхні шари атмосфери.

Якщо температура повітря стрімко зростає, то це перешкоджає перемішуванню шарів повітря – гаряче повітря не дає забруднюючим речовинам підійматися вгору. Такі погодні умови спричиняють явище смогу, яке спостерігають кияни.

За таких умов фахівці рекомендують населенню, яке належить до групи ризику (хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи), утриматися від перебування на вулиці, зачинити вікна. Якщо ж є нагальна потреба вийти на вулицю, слід взяти з собою чисту воду та захист для дихальних шляхів.

Нагадаємо, сьогодні кияни помітили густий смог. Крізь нього навіть сонця не видно.

«Главком» зробив світлини цього явища в різних районах Києва.

Слід зазначити, що кияни скаржаться на першіння в горлі, утрудненість дихання та погану видимість у місті.

Синоптики повідомили, що причиною дивного затемнення в Києві, яке мешканці міста вважають смогом, стала піщана буря, яку приніс вітер з астраханських степів.