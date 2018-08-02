Піротехніки знищили три міни, знайдені у Києві



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Міни часі Другої світової війни (ілюстративне фото)

З початку року на території Києва вилучено та знищено 1006 одиниць різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни

За минулу добу у Києві піротехніки вилучили та знищили три вибухонебезпечних предмети. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«Так, 1 серпня під час планової перевірки території урочища «Лиса гора» працівниками Першого спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування було виявлено мінометну міну ММ-50 мм та інженерні міни ПОМЗ-2 у кількості двох одиниць», - йдеться в повідомленні.

Усі виявлені вибухонебезпечні предмети були часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 1006 одиниць різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Як повідомлялося, 31 липня піротехніки вилучили та знищили два вибухонебезпечних предмети.