Пішохідний міст через Дніпро у Києві підсвітять фіолетовим кольором



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26 березня Парковий міст засяє фіолетовими вогнями

Акція присвячена Всесвітньому дню боротьби з епілепсією

26 березня о 18:30 Парковий (пішохідний) міст через річку Дніпро підсвітять фіолетовим кольором до Всесвітнього дня боротьби з епілепсією. Про це повідомили у КП «Київміськсвітло».

«Фіолетовий день» – це щорічна міжнародна акція. Її мета – розвіяти міфи про епілепсію і допомогти людям, які живуть із цим діагнозом.

У 2008 році 9-річна дівчинка Кессіді Меган, яка страждала на епілепсію, запропонувала відзначати цю дату під назвою «Фіолетовий день», щоб показати, що люди з епілепсією не самотні та живуть таким же життям, як і всі інші.

Ідею дівчинки підтримала Асоціація епілепсії Нової Шотландії. Перша кампанія відбулася 26 березня 2008 року. Її учасники приколювали до одягу фіолетову стрічку (символ епілепсії) або просто надягали щось фіолетове.

Саме 26 березня люди, які хочуть підтримати хворих у всьому світі, у тому числі і в своїй країні, одягають фіолетовий одяг або приколюють на груди стрічку фіолетового кольору.

Нагадаємо, ЮНЕСКО вимагає від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.