Пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної сотні закриють на три місяці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київавтодор проводитиме ремонтні роботи на пішохідному мосту

З 20 травня до 20 серпня буде закрито на ремонт пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«З 08.00 год. 20.05.2019 до 20.08.2019 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на пішохідному мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні буде закрито рух пішоходів», - йдеться в повідомленні

Корпорація «Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, цього тижня спалахнув скандал навколо Алеї Героїв Небесної сотні. 13 травня на місці проведення слідчого експерименту на Алеї Героїв Небесної сотні розпочались підготовчі будівельні роботи.

Генеральна прокуратура заявила, що слідчими і прокурорами у кримінальному провадженні не надавалися дозволи та не погоджувалося проведення будь-яких будівельних чи підготовчих робіт. Генпрокуратурою було направлено заступнику гендиректора з будівництва Національного музею Революції гідності Моргуну черговий лист щодо призупинення підготовчих (будівельних) ремонтних робіт на Алеї Героїв Небесної сотні на період з 13 до 29 травня 2019 року з метою збереження ландшафту і обстановки на місцевості в тому вигляді, в якому вони були в момент подій 2014 року. У листі вкотре наголошено на необхідності узгодження початку проведення робіт зі слідчим і прокурором у кримінальному провадженні.