Після аварії відновлено газопостачання 69 будинків у центрі Києва

Частина будинків досі без газу через порушення Правил безпеки систем газопостачання

Співробітники «Київгазу» продовжують відновлювати розподіл газу до багатоповерхівок, які були відключені 19 жовтня внаслідок аварійної ситуації на території національного заповідника «Софія Київська». Станом на вечір 20 жовтня мешканцям 69 будинків газопостачання відновили. Про це повідомляє «Київгаз».

Газовики проводять обстеження внутрішньобудинкових мереж будинків та газових приладів у квартирах і пускають газ в тих будинках, де відсутні порушення Правил безпеки систем газопостачання.

При повторному пуску газу до приміщень згідно з Правилами безпеки співробітники «Київгазу» мають перевірити безпечність використання газового обладнання у кожній квартирі. У разі виявлення порушень експлуатації газових приладів вони не мають права повторно пускати газ, адже це може призвести до аварійної ситуації.

При перевірці квартир у багатьох будинках співробітниками «Київгазу» було виявлено ряд порушень, через які їхні мешканці залишаються без газопостачання.

Серед них:

ненадання доступу співробітникам «Київгазу» до квартир

порушення роботи димових та вентиляційних каналів (не відповідають нормам ДБН)

небезпечне перепланування квартир із захованими в стіну газопроводами

самовільно встановлене газове обладнання, яке не зареєстроване в «Київгазі»

виявлена електрична напруга на зовнішньому та внутрішньому газопроводах.

«Київгаз» просить киян поставитися з розумінням і не просити працівників компанії йти проти Правил безпеки систем газопостачання та підключати потенційно небезпечні квартири.

Нагадаємо, 19 жовтня на території національного заповідника «Софія Київська» сталася аварія, через що майже сотня будинків у Шевченківському районі столиці залишилася без газопостачання.