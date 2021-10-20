Через аварію майже сотня будинків у центрі Києва залишилась без газу

Ліквідація аварії займе кілька днів

19 жовтня на території національного заповідника «Софія Київська» сталася аварія, через що майже сотня будинків у Шевченківському районі столиці залишилася без газопостачання. Про це повідомляє «Київгаз».

«19 жовтня під час проведення планових робіт з відрізки розподільного газопроводу на території національного заповідника «Софія Київська» сталося аварійне відключення шафового газорегуляторного пункту, що призвело до зниження тиску газу в мережі. Для запобігання аварійної ситуації газопостачання було терміново припинене до 93 багатоквартирних будинків Шевченківського району», – йдеться в повідомленні.

Наразі «Київгаз» проводить всі необхідні заходи для найшвидшого пуску газу в оселі споживачів.

Усі спеціалісти аварійно-відновлювальних бригад «Київгазу» залучені до усунення аварійної ситуації. Її ліквідація займе кілька днів.

«Просимо киян з розумінням поставитися до необхідності тимчасового обмеження розподілу газу. Мешканців будинків просимо перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Пуск газу буде здійснюватися одразу після завершення робіт», – додали в компанії «Київгаз».

У серпні цього року «Київгаз» змінив схему розподілу газу в історичному центрі столиці для підвищення безпеки киян. Зокрема, виконав ряд робіт з виносу розподiльного газопроводу за межі території Національного заповідника «Софія Київська», щоб підвищити рівень безпеки історичного центру столиці й виконати вимоги ЮНЕСКО для збереження культурної спадщини світового масштабу.

Нагадаємо, мешканці нового житлового комплексу «Нивки-Парк» на проспекті Перемоги, 67 кілька діб без електрики. Світло у восьми багатоповерхівках пропало 15 жовтня, однак жодні ремонтні роботи не велися у вихідні. За офіційними даними, наданими самим ЖК, причиною відключення стало пошкодження кабелю високої напруги.

18 жовтня повідомлялося, що мешканці будинку на вул. Бориса Гмирі, 10/40 у Дарницькому районі Києва другу добу сидять без світла через пожежу в електрощитовій. Без електропостачання залишилися понад 200 квартир.