Київ ледь не потонув у смітті. Що творилося біля будинків під час святкових днів (фото)

За три святкових дні комунальники вивезли з Києва 6,4 тис. тонн відходів

У період святкових днів з 31 грудня до 2 січня у Києві були скориговані графіки вивезення відходів, оскільки обсяги збільшились на 15%. Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» та перевізники, що працюють за відповідними договорами з комунальним підприємством, вивезли в ці дні близько 32 тисяч кубометрів відходів, а додатковий обсяг склав понад 4,1 тисячі кубометрів (більш як 800 тонн). У грошовому еквіваленті це становить понад 500 тис. грн додаткових витрат. Про це повідомляє КП «Київкомунсервіс».

Збільшення обсягу відходів під час святкування відбулось завдяки великій кількості пакування (картону, гофротари, пакування від іграшок, побутових приладів, техніки та ін.). «Спостерігались великі обсяги пакування від продуктів і напоїв до святкового столу, що було змішане із залишками органічних відходів і не придатне для подальшого використання як вторинних матеріалів», – йдеться в повідомленні.

За словами директора комунального підприємства Максима Ляшкевича, підприємства оптимізують графіки вивезення, враховуючи збільшення обсягів відходів.

«Просимо оперативно повідомляти нашу клієнтську службу або служби наших партнерів, якщо контейнери переповнені. Ми прагнемо, щоб для киян святкові дні проходили в комфорті, а в дворах не накопичувалось сміття. І велике прохання активно користуватись контейнерами для роздільного збору – пластику, скла, паперу, небезпечних відходів. Типи контейнерів можна знайти на нашій мапі», – зазначив Ляшкевич.

Нагадаємо, якщо контейнери переповнені, можна звернутися на Facebook-сторінку підприємства, залишити звернення на сайті або зателефонувати за номерами: 044-594-77-10; 067-372-31-71; 067-595-82-52.

У столиці встановлено майже 4 тисячі різного типу контейнерів для роздільного збору відходів – для сухої фракції, окремо для скла, паперу, пластику, для небезпечних і медичних відходів тощо.