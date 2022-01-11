Південний міст розсипається: у мережі показали моторошні фото

Південний міст через річку Дніпро побудували у 1990 році

Цього року на Південному мості мають виконати всі ремонтні роботи, запевняє «Київавтодор»

У мережу потрапили фото жахливого стану опор Південного мосту в Києві. Опора без захисного шару бетону. Тож, кияни побоюються, що міст може зруйнуватися.

Опори Південного мосту. Фото: KievMap

У комунальній корпорації «Київавтодор» пояснили «Сьогодні», що ремонтні роботи під Південним мостом тривають із серпня 2021 року в рамках великого проєкту із заміни деформаційних швів на естакаді мосту.

Під естакадою Південного мосту відкрита територія – там є проїзд до промислових підприємств та офісів. Біля нульової опори знаходиться будівельне містечко. Там найбільший обсяг робіт, які потрібно виконати.

Це великий проєкт, згідно з яким на естакаді планується замінити усі старі деформаційні шви та провести ремонт опор. Частину опор уже відремонтували. Там повністю оновили бетонне антикорозійне покриття.

«Опора, яку показали на фото, знаходиться в ремонті. Те, що з неї знято захисний шар бетону, ніяк не позначиться на самій конструкції естакади», – пояснили в «Київавтодорі».

Цього року всі роботи на Південному мості мають виконати.

Заміну деформаційних швів на естакаді планують розпочати у квітні цього року, коли на вулиці буде тепла погода. Тоді на естакаді Південного мосту обмежуватимуть рух транспорту.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією провели обшуки в офісних приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор» та підрядного підприємства. Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення державної закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у Києві.

Раніше повідомлялося, що ремонтні роботи на Південному мосту у Києві можуть бути завершені до 2023 року.

Південний міст через річку Дніпро побудували у 1990 році. З 1992 року ним почався рух поїздів метрополітену Сирецько-Печерської лінії.

За роки експлуатації на Південному мосту проводили такі роботи:

2004 рік – ремонт деформаційних швів;

2007 рік – ремонт і фарбування вант;

2009-2010 роки – ремонт мостового полотна залізобетонної бетонної частини прогонової будови з заміною гідроізоляції та асфальтобетонного покриття;

2015-2016 роки – капітальний ремонт на металевій частині мосту



