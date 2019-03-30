Півсотні рятувальників локалізували масштабну пожежу на Київщині



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До гасіння пожежі залучено 54 працівники особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС Фото ілюстративне

В селищі Ворзель горів цех з виготовлення армійського обмундирування

Пожежу в селищі Ворзель Київської області на території ТОВ «НВП «Темп-3000», яке займається виготовленням військогового обмундирування, локалізовано.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«29 березня о 20:05 у смт Ворзель по вул. Курортна, 15а, на території ТОВ «НВП «Темп-3000» в цеху з виготовлення армійського обмундирування виникла пожежа», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ближче до опівночі пожежу було локалізовано на площі 1 тис. 500 кв м.

Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 54 працівники особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомляв «Главком», 29 березня о 20:05 у смт Ворзель по вул. Курортна, 15а, в будівлі приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування виникла пожежа на площі 1 тис. 500 кв м.