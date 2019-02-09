Побиття активістів столичною поліцією: Анонсовано поїздку до Авакова
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Активісти хочуть поговорити про методи роботи поліції
Активісти заявили про намір відвідати помешкання міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після побиття активістів у Подільському управлінні поліції у Києві. Про це йдеться на сторінці ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?».
«Сьогодні ми поїдемо додому до очільника МВС України Арсена Авакова. Поговоримо про те, як мають працювати правоохоронці в цивілізованій країні. Збираємось біля пам'ятника Григорію Сковороді на Контрактовій площі о 19:00», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що активістів, які сьогодні були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.
Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.
Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.