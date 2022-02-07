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    Побиття радника генпрокурора: поліція дала коментар

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    На помічника генпрокурора напало четверо невідомих - Побиття радника генпрокурора: поліція дала коментар
    На помічника генпрокурора напало четверо невідомих
    фото: Sova News

    На даний час правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи

    Сьогодні, 7 лютого, невідомі напали на радника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі і побили його. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    «7 лютого до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група», – зазначається у повідомленні .

    За попередньою інформацією нападників було четверо. «Попередньо встановлено, що до потерпілого – помічника Генпрокурора – на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували», – повідомили у поліції.

    Подія зареєстрована у Печерському управлінні поліції. На даний час правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

    Як повідомлялося, у Києві група невідомих напала на радника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі у дворі його будинку. Перед побиттям злочинці запитали у Адеїшвілі його ім'я та прізвище, щоб не помилитися.

    Теги: Генпрокурор напад поліція
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    Побиття радника генпрокурора: поліція дала коментар