Побиття радника генпрокурора: поліція дала коментар

На даний час правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи

Сьогодні, 7 лютого, невідомі напали на радника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі і побили його. Про це повідомляє пресслужба поліції.

«7 лютого до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група», – зазначається у повідомленні .

За попередньою інформацією нападників було четверо. «Попередньо встановлено, що до потерпілого – помічника Генпрокурора – на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували», – повідомили у поліції.

Подія зареєстрована у Печерському управлінні поліції. На даний час правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Як повідомлялося, у Києві група невідомих напала на радника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі у дворі його будинку. Перед побиттям злочинці запитали у Адеїшвілі його ім'я та прізвище, щоб не помилитися.