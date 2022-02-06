Масові відставки відбулися у команді Бориса Джонсона через скандал

За останні кілька днів британський прем'єр позбувся відразу п'ятьох помічників

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон призначив нових співробітників у своїй команді після того, як деякі держслужбовці пішли на тлі скандалу через проведення вечірок під час локдауну. Про це повідомляєт сайт уряду Британії.

За останні кілька днів британський прем'єр позбувся відразу п'ятьох помічників. Зокрема, у відставку подали керівник апарату Даунінг-стріт Ден Розенфельд, директор зі зв'язків з громадськістю Джек Дойл і особистий секретар прем'єра Мартін Рейнольдс. Також звільнилися голова управління внутрішньої політики Муніра Мірза, директор зі зв'язків із громадськістю Джек Дойл і радник із питань рівноправності Олена Нарозанскі.

Новим головою прем'єрського апарату став парламентарій Стів Барклі. Як зазначили в офісі Даунінг-стріт, призначені співробітники «прискорять виконання пріоритетного завдання, яким є вирівнювання рівня життя в країні».

Лондонська поліція відмовилася проводити розслідування вечірки, яку у травні 2020 року провів на Даунінг-стріт прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у розпал пандемії коронавірусу.

Про те, що Джонсон був присутній на вечірці у своїй резиденції, незважаючи на епідеміологічні обмеження, що діють, стало відомо 20 грудня 2021 року. Видання The Guardian опублікувало знімок, на якому відображені Джонсон і його дружина Керрі, що сидять за столом, поряд з ними без дотримання соціальної дистанції знаходяться ще двоє людей.

12 січня Джонсон зізнався, що брав участь у вечірці і вибачився. За його словами, він прийшов на захід, оскільки хотів «подякувати співробітникам уряду», і через 25 хвилин залишив його, щоб повернутися до роботи. Після цього низка британських політиків закликала прем'єра піти у відставку.

Читайте також: