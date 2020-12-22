Розбійний напад на будинок мера Броварів: Сапожко повідомив подробиці

Мер Броварів сприймає злочин як політичний тиск на нього та розправу

Мер Броварів Ігор Сапожко підтвердив, що 22 грудня ввечері було скоєно розбійний напад на його будинок. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сапожка, у понеділок о 21:30 група з п’ятьох озброєних чоловіків увірвалась в його будинок, де в цей час знаходилась сім’я мера - дружина та дев’ятирічний син.

«Попри те, що всі заощадження, які були в домі, ми віддали одразу, злочинці зв’язали дитину та Марину і на їхніх очах почали мене бити. Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли», - розповів Сапожко.

На місце події прибули правоохоронці, відкрито кримінальне провадження, триває слідство.

Сапожко вважає, що «це не просто грабіж з ціллю заволодіти майном». Він вбачає у цьому злочині спробу примусити його зняти кандидатуру з виборчих перегонів.

Раніше ЗМІ повідомили, що 22 грудня у селі Гнідин Бориспільського району Київської області п'ятеро невідомих увірвалися у будинок мера Броварів Ігоря Сапожка, побили його та пограбували.

Нагадаємо, що на виборах 25 жовтня Сапожко (партія «Команда Ігоря Сапожка – Єдність») отримав підтримку 13798 виборців (44,07%). На другому місці - висуванець від партії «Слуга народу» Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37%). Проте, через порушення норм Виборчого кодексу під час виборів у Броварах відбудеться повторне голосування на виборах мера і депутатів міської ради.

У 2018 році Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що Сапожко підписав розпорядження про встановлення надбавок до свого посадового окладу.