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    Поблизу Києва сталася масштабна пожежа у житловому будинку

    Пожежники вибивали вікна, щоб повністю локалізувати займання
    У селищі Софіївська Борщагівка біля Києва у вівторок ввечері сталася пожежа у будинку, який розташовано в приватному секторі. Про це повідомляє «Еспресо». За інформацією ЗМІ, пожежу майже загасили. Пожежники вибивали вікна, щоб повністю локалізувати займання. Жертв немає. Причини займання встановить слідство, додає видання.
    • Вчора, 22:39
    • Розсилка
    Пожежа у селищі Софіївська Борщагівка
    Фото: «Еспресо»
    Пожежа у селищі Софіївська Борщагівка

    Пожежники вибивали вікна, щоб повністю локалізувати займання

    У селищі Софіївська Борщагівка біля Києва у вівторок ввечері сталася пожежа у будинку, який розташовано в приватному секторі.

    Про це повідомляє «Еспресо».

    За інформацією ЗМІ, пожежу майже загасили. Пожежники вибивали вікна, щоб повністю локалізувати займання. Жертв немає.

    Причини займання встановить слідство, додає видання.

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    Поблизу Києва сталася масштабна пожежа у житловому будинку
    Поблизу Києва сталася масштабна пожежа у житловому будинку
    Поблизу Києва сталася масштабна пожежа у житловому будинку

    Нагадаємо, на вулиці Радистів на Лісовому масиві у Києві горіла ветеринарна клініка.

    Раніше повідомлялося, що у Черкаській області горіла школа-інтернат, в результаті чого евакуювали 33 дитини.

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