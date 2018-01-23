Поблизу Києва сталася масштабна пожежа у житловому будинку

Пожежники вибивали вікна, щоб повністю локалізувати займання

У селищі Софіївська Борщагівка біля Києва у вівторок ввечері сталася пожежа у будинку, який розташовано в приватному секторі. Про це повідомляє «Еспресо». За інформацією ЗМІ, пожежу майже загасили. Пожежники вибивали вікна, щоб повністю локалізувати займання. Жертв немає. Причини займання встановить слідство, додає видання.