Поблизу Києва сталася масштабна пожежа у житловому будинку
- Вчора, 22:39
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Фото: «Еспресо»
Пожежа у селищі Софіївська Борщагівка
Пожежники вибивали вікна, щоб повністю локалізувати займання
У селищі Софіївська Борщагівка біля Києва у вівторок ввечері сталася пожежа у будинку, який розташовано в приватному секторі.
Про це повідомляє «Еспресо».
За інформацією ЗМІ, пожежу майже загасили. Пожежники вибивали вікна, щоб повністю локалізувати займання. Жертв немає.
Причини займання встановить слідство, додає видання.
Нагадаємо, на вулиці Радистів на Лісовому масиві у Києві горіла ветеринарна клініка.
Раніше повідомлялося, що у Черкаській області горіла школа-інтернат, в результаті чого евакуювали 33 дитини.