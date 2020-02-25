Кличко призначив нового заступника



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Олександр Густєлєв - заслужений будівельник України

Олександр Густєлєв очолював комунальну корпорацію «Київавтодор»

Мер Києва Віталій Кличко призначив на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Густєлєва.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Розпорядженням Київського міського голови на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації призначено Олександра Густєлєва, який до цього часу очолював комунальну корпорацію «Київавтодор», - йдеться у повідомленні.

До відома, Густєлєв – заслужений будівельник України. З 2011-го до 2013 року – голова правління дорожнього підприємства ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод». З 2014 до 2015 року – заступник генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор», яку очолив у квітні 2015-го.

Як повідомлялося, на початку грудня минулого року столичний очільник Віталій Кличко звільнив ще одного свого заступника Олександра Спасибка, який був куратором земельно-будівельної сфери у КМДА.

Нагадаємо, Кличко звільнив Дмитра Давтяна з посади заступника голови Київської міської держадміністрації з 29 листопада.

Тоді ж мер представив нового члена команди, що долучився до роботи над змінами в столиці, - відомого підприємця та новатора Максима Бахматова. Кличко подякував двом заступникам голови КМДА - Олександру Спасибку і Дмитру Давтяну за їхню роботу.