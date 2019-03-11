Побороли чи очолили? Поліція звітує про вимирання проституції в Києві документ



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За шість років кількість зафіксованих правопорушень, пов’язаних із заняттям проституцією, зменшилася у 26 разів

У столиці спостерігається криза в одній із найдавніших галузей. Офіційно проституція в Києві практично вимерла. Про це свідчать дані столичної поліції, оприлюднені депутатом Київської міської ради Олександром Пабатом.

«Згідно з даними Нацполіції, всього за 6 років статистика протоколів за ст. 181 -1 Кодексу про адміністративні правопорушення (заняття проституцією) скоротилася в 26 разів. З 2295 прецедентів в 2013 році до 87 в минулому», - написав він на своїй сторінці у Facebook, проаналізувавши повідомлення Головного управління Нацполіції у Києві на його звернення.

За два місяці 2019 року поліція не оформила жодного протоколу про адмінпорушення, що стосується заняття проституцією.

«Не до кінця зрозумілий принцип - вже побороли чи вже очолили? Але факт, що спостерігається аналогічний занепад в статистиці правопорушень, пов'язаних з гральним бізнесом... Ні нелегалів - нічого легалізувати?» - написав Пабат.

Нагадаємо, у лютому 2019 року у Києві правоохоронці припинили діяльність борделю, який замаскували під салон з надання послуг масажу. Там дівчата пропонували чоловікам сексуальні розваги за гроші.