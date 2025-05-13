Тур вихідного дня. Чому варто відвідати «Яр півоній» на Черкащині

«Яр півоній» розпочався у 2017 році з висадки чорнобривців

Відвідати квітучу локацію можна, зробивши добровільний внесок на підтримку ЗСУ та розвиток Яру півоній

Закінчилося цвітіння садків, бузок теж завершує своє розкішне квітування, але для тих, хто мріє цієї весни зробити гарні фото у квітах, є чудова можливість не тільки сфотографуватися, а ще й насолодитися красою, що створена невтомними руками небайдужих українців. «Главком» пропонує ближче познайомитися з цікавою локацією «Яр півоній», що у селі Мельники на Черкащині.

Цвітіння півоній попередніх сезонів у Мельниках фото: Юрій Романча/Facebook

Що це за місце?

«Яр півоній» – це цікава туристична локація, створена завдяки ініціативі місцевого жителя Юрія Романчі. Розпочавшись у 2017 році з висадки чорнобривців, це місце поступово перетворилося на справжнє море півоній. Сьогодні тут налічується близько трьох тисяч кущів різноманітних сортів, які під час цвітіння створюють неймовірне видовище.

Зараз півонії саме нарощують бутони і готуються вибухнути яскравим цвітінням і ароматом. На початку травня засновники запрошували небайдужих допомогти у догляді за кущами. Рослини пропололи та підживили рідкими добривами.

Півонії готуються до квітування фото: Юрій Романча/Facebook

«У серпні на Марії Магдалини садили ці піони і дочекалися весни, сподіваюся, переможної. Потрібно ці рослини, які пробилися до життя, привести до ладу», – розповіла жителька села Телепине Поліна Леус, яка цієї весни теж долучалася до догляду за квітами – прополювала бур’яни.

Ранні сорти півоній вже почали цвісти фото: Юрій Романча/Facebook

Чим тут можна зайнятися?

У яру можна прогулятися серед квітучих півоній, вдихнути їхній неповторний аромат та помилуватися різнобарв'ям пелюсток.

Зробити чудові фото. «Яр півоній» – ідеальне місце для яскравих та пам'ятних фотосесій.

Підтримати важливі ініціативи: зробити добровільний внесок на підтримку ЗСУ та розвиток самої локації.

Цвітіння півоній у попередньому сезоні фото: Юрій Романча/Facebook

Важлива інформація для відвідувачів:

Відвідування за попереднім записом. Це необхідно для уникнення скупчень та збереження квітів.

Фотографувати можна з 4:00 до 8:00 та з 18:00 до 20:00.

Екскурсії також проводяться за попереднім записом.

Вхід безкоштовний для військовослужбовців ЗСУ та тих, хто допомагав у створенні та догляді за «Яром півоній».

На території встановлені скриньки для добровільних пожертв на ЗСУ та розвиток локації.

Як дістатися:

Село Мельники знаходиться на Черкащині. Найзручніше добиратися автомобілем. За потреби можна скористатися громадським транспортом з пересадками.

«Яр півоній» – це чудова можливість провести вихідні на природі, насолодитися неймовірною красою квітів та отримати позитивні емоції.

цвітіння півоній у минулому сезоні фото: Юрій Романча/Facebook

На початку серпня на локації відбудеться фестиваль «Крутий заміс», під час якого буде висаджено нові кущі півоній. Записатися на відвідування можна на сторінці фестивалю.

Нагадаємо, Спасо-Преображенська церква на воді, яка знаходиться в урочищі Гусинці, історичний Трахтемирів з його козацьким минулим та квітучий «Острів Сакури» – ідеальні місця для незабутнього відпочинку на природі цієї весни. «Главком» підготував добірку з десяти мальовничих місць Київської та Чернігівської областей, які ідеально підійдуть для незабутнього весняного відпочинку.