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На Рівненщині хлопець викрав квіти зі стели загиблих військових, щоб подарувати дівчині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Рівненщині хлопець викрав квіти зі стели загиблих військових, щоб подарувати дівчині
фото: Нацполіція

19-річний юнак викрав квіти зі стели загиблих військових аби загладити провину перед своєю дівчиною, з якою напередодні посварився

В селищі Мізоч Рівненської області 19-річний хлопець викрав квіти зі стели загиблих на російсько-українській війні військових і подарував своїй дівчині.
Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

«23 квітня близько 12:10 до поліції повідомила 54-річна жінка, що в Мізочі невідома особа викрала штучні та живі квіти, які знаходилися біля стели на честь полеглих захисників України», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські офіцери тергромади встановили зловмисника: ним виявився 19-річний сусідньої територіальної громади. Як пояснив молодик, квіти він викрав аби загладити провину перед своєю дівчиною, з якою напередодні посварився.

Зазначається, що 19-річний житель Здовбицької громади і раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень.

На Рівненщині хлопець викрав квіти зі стели загиблих військових, щоб подарувати дівчині фото 1

Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол за ч.2 ст.51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна), а матеріали скерували до суду.

Нагадаємо, раніше двоє мешканок Фастова, що на Київщині, вчинили наругу над могилами захисників. Зокрема, вони вкрали декоративні вазони з могил військових.

Завдяки камерам відеоспостереження, поліцейським вдалося встановити та затримати двох правопорушниць.

Теги: квіти військові поліція

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