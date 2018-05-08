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    Подвійна ДТП на мокрій дорозі у Києві: один Daewoo врізався у відбійник, другий – в бетоновоз

    ДТП сталася на розвилці перед Південним мостом у бік Обухова
    У понеділок, 7 травня, на Південному мосту автомобіль Daewoo врізався у відбійник. Аварія трапилася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор. ДТП сталася на розвилці перед Південним мостом у бік Обухова. Як сказав водій бетоновоза Mercedes, легковик перелаштувався відразу перед ним, водій не впорався з керуванням. Через деякий час в Mercedes,
    • Сьогодні, 07:47
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    Daewoo врізався у відбійник
    Фото: Інформатор
    Daewoo врізався у відбійник

    ДТП сталася на розвилці перед Південним мостом у бік Обухова

    У понеділок, 7 травня, на Південному мосту автомобіль Daewoo врізався у відбійник. Аварія трапилася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

    ДТП сталася на розвилці перед Південним мостом у бік Обухова.

    Як сказав водій бетоновоза Mercedes, легковик перелаштувався відразу перед ним, водій не впорався з керуванням.

    Через деякий час в Mercedes, який зупинився посеред дороги через ДТП, врізалася інша машина Daewoo. У неї побита ліва сторона, водій не постраждав.

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    Подвійна ДТП на мокрій дорозі у Києві: один Daewoo врізався у відбійник, другий – в бетоновоз
    Подвійна ДТП на мокрій дорозі у Києві: один Daewoo врізався у відбійник, другий – в бетоновоз
    Подвійна ДТП на мокрій дорозі у Києві: один Daewoo врізався у відбійник, другий – в бетоновоз
    Подвійна ДТП на мокрій дорозі у Києві: один Daewoo врізався у відбійник, другий – в бетоновоз
    Подвійна ДТП на мокрій дорозі у Києві: один Daewoo врізався у відбійник, другий – в бетоновоз
    Подвійна ДТП на мокрій дорозі у Києві: один Daewoo врізався у відбійник, другий – в бетоновоз
    Подвійна ДТП на мокрій дорозі у Києві: один Daewoo врізався у відбійник, другий – в бетоновоз
    Подвійна ДТП на мокрій дорозі у Києві: один Daewoo врізався у відбійник, другий – в бетоновоз
    Фото: Інформатор

    Обидва водії Daewoo відмовилися коментувати ситуацію.

    На місці працювали кілька екіпажів правоохоронців. Також приїхали медики, але їх допомога не знадобилася.

    Як повідомлялося, 6 травня на Одеській трасі сталася ДТП за участю трьох автомобілів: «дев'ятка» протаранила відразу два Mercedes Sprinter.

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