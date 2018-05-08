Подвійна ДТП на мокрій дорозі у Києві: один Daewoo врізався у відбійник, другий – в бетоновоз

ДТП сталася на розвилці перед Південним мостом у бік Обухова

У понеділок, 7 травня, на Південному мосту автомобіль Daewoo врізався у відбійник. Аварія трапилася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор. ДТП сталася на розвилці перед Південним мостом у бік Обухова. Як сказав водій бетоновоза Mercedes, легковик перелаштувався відразу перед ним, водій не впорався з керуванням. Через деякий час в Mercedes,



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Фото: Інформатор Daewoo врізався у відбійник

ДТП сталася на розвилці перед Південним мостом у бік Обухова

У понеділок, 7 травня, на Південному мосту автомобіль Daewoo врізався у відбійник. Аварія трапилася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

ДТП сталася на розвилці перед Південним мостом у бік Обухова.

Як сказав водій бетоновоза Mercedes, легковик перелаштувався відразу перед ним, водій не впорався з керуванням.

Через деякий час в Mercedes, який зупинився посеред дороги через ДТП, врізалася інша машина Daewoo. У неї побита ліва сторона, водій не постраждав.

Обидва водії Daewoo відмовилися коментувати ситуацію.

На місці працювали кілька екіпажів правоохоронців. Також приїхали медики, але їх допомога не знадобилася.

Як повідомлялося, 6 травня на Одеській трасі сталася ДТП за участю трьох автомобілів: «дев'ятка» протаранила відразу два Mercedes Sprinter.