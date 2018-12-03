Погода у Києві в листопаді побила столітній рекорд



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Найхолодніше було 30 листопада, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 11,4°С

Листопад 2018 року став найхолоднішим місяцем у Києві у нинішньому столітті.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура листопада у Києві становила +0,3°С, що нижче за кліматичну норму на 1,8°С. Температурний режим листопада був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму аж на 3 градуси, а вже з другої декади розпочалось різке зниження до зимових температур», – говориться у повідомленні.

Зазначається, що після березня листопад виявився першим місяцем у цьому році з середньомісячною температурою нижчою за кліматичну норму і загалом найхолоднішим у XXI столітті.

«Найхолодніше було 30 числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 11,4°С, а найтепліше – 7 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +12,3 градусів», - повідомили в обсерваторії, додавши, що у Києві на проспекті Науки за місяць випало 19 мм опадів, що склало лише третину кліматичної норми.

Нагадаємо, як повідомили в Укргідрометцентрі, 3 грудня в Україні без опадів, лише в західних областях вдень невеликий мокрий сніг і дощ.

Найбільш низькі температури 3 грудня будуть у східних, північних та центральних регіонах. Вдень в цих областях очікується +2... -6 градусів тепла. Мінімальні показники очікуються у Харківській області.