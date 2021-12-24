Погроми у клубах на Подолі. Оголошено підозру п’ятьом нападникам

Правоохоронці встановили близько 30 осіб, які в кінці листопада рознесли відомий клуб

Столичні слідчі оголосили підозру ще трьом учасникам хуліганських дій біля бару «Хвильовий» на Подолі. Загалом повідомлення про підозру отримали вже п’ятеро осіб, які пошкодили майно та фасад закладу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури було повідомлено про підозру ще трьом учасникам. Це – кияни, 2001-го та 2004 років народження, та уродженець Київської області, 2003 року народження. Також слідчі підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів відносно підозрюваних», – йдеться в повідомленні.

На даний час правоохоронці документують дії й інших учасників для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в кінці листопада група молодиків здійснила напад на відомий клуб на Подолі на Контрактовій площі, коли там відпочивали відвідувачі: розбила там вікна та ламала двері. Після цього молодики продовжили свій руйнівний «рейд» і в інші заклади.

Дії правопорушників слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці встановили близько 30 осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, та в подальшому двом учасникам було повідомлено про підозру. Ними виявились місцеві мешканці 2005 та 2006 років народження.



