Погроми у клубах на Подолі. Поліція встановила близько 30 нападників

Вже перші особи притягнуті до відповідальності за напад на клуби

Правоохоронці встановили близько 30 осіб, які в кінці листопада рознесли відомий клуб «Хвильовий» на Подолі, коли там відпочивали відвідувачі, а потім продовжила свій руйнівний «рейд» і в інші заклади. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна начальник поліції Києва Іван Виговський.

За його словами, там було дві різні організації. Погроми робила одна організація, а просто стояла і протестувала біля закладів – зовсім інша, пояснив він.

«Отже, поки вони там просто ходили, стояли, кричали і заважали – це була одна історія. Ми її теж розглядаємо в кримінальному провадженні», – сказав Виговський.

За його словами, після того, як відбулися погроми, зібрали спільну нараду, запросили керівників цих закладів. І вже перші особи притягнуті до відповідальності за ці правопорушення.

«Встановлено близько 30 осіб, які брали участь у хуліганських діях. Деякі ЗМІ видавали інформацію про те, що того вечора 10 осіб були затримані і відпущені. Але це була, скажімо так, «група підтримки», яка не брала безпосередньо участь у погромах», – сказав начальник поліції Києва.

Він додав, що зараз вивчається роль кожного: хто просто стояв, хто провокував, хто був співучасником.

«Я думаю, що ще буде ряд осіб притягнуто до відповідальності і обрано їм запобіжні заходи», – зазначив Виговський.

За його словами, керівники цих закладів висловлювали претензію до попереднього керівника Подільського райвідділу поліції. «Він був недавно звільнений. Фактично він останні пару місяців не працював, був на лікарняному і потім оформляв собі пенсію. Коли ці всі події сталися на Подолі, фактично і вийшов мій наказ про його звільнення. З новим керівником у представників цих закладів є взаємодія і коннект», – сказав очільник поліції Києва.

Нагадаємо, в кінці листопада група молодиків здійснила напад на відомий клуб на Подолі на Контрактовій площі, коли там відпочивали відвідувачі: розбила там вікна та ламала двері. Після цього молодики продовжили свій руйнівний «рейд» і в інші заклади.