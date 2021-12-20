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    Погроми у клубах на Подолі. Поліція встановила близько 30 нападників

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    Нападники розтрощили клуб &laquo;Хвильовий&raquo; - Погроми у клубах на Подолі. Поліція встановила близько 30 нападників

    Нападники розтрощили клуб «Хвильовий»

    Фото: hvlvbar/facebook

    Вже перші особи притягнуті до відповідальності за напад на клуби

    Правоохоронці встановили близько 30 осіб, які в кінці листопада рознесли відомий клуб «Хвильовий» на Подолі, коли там відпочивали відвідувачі, а потім продовжила свій руйнівний «рейд» і в інші заклади. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна начальник поліції Києва Іван Виговський.

    За його словами, там було дві різні організації. Погроми робила одна організація, а просто стояла і протестувала біля закладів – зовсім інша, пояснив він.

    «Отже, поки вони там просто ходили, стояли, кричали і заважали – це була одна історія. Ми її теж розглядаємо в кримінальному провадженні», – сказав Виговський.

    За його словами, після того, як відбулися погроми, зібрали спільну нараду, запросили керівників цих закладів. І вже перші особи притягнуті до відповідальності за ці правопорушення.

    «Встановлено близько 30 осіб, які брали участь у хуліганських діях. Деякі ЗМІ видавали інформацію про те, що того вечора 10 осіб були затримані і відпущені. Але це була, скажімо так, «група підтримки», яка не брала безпосередньо участь у погромах», – сказав начальник поліції Києва.

    Він додав, що зараз вивчається роль кожного: хто просто стояв, хто провокував, хто був співучасником.

    «Я думаю, що ще буде ряд осіб притягнуто до відповідальності і обрано їм запобіжні заходи», – зазначив Виговський.

    За його словами, керівники цих закладів висловлювали претензію до попереднього керівника Подільського райвідділу поліції. «Він був недавно звільнений. Фактично він останні пару місяців не працював, був на лікарняному і потім оформляв собі пенсію. Коли ці всі події сталися на Подолі, фактично і вийшов мій наказ про його звільнення. З новим керівником у представників цих закладів є взаємодія і коннект», – сказав очільник поліції Києва.

    Нагадаємо, в кінці листопада група молодиків здійснила напад на відомий клуб на Подолі на Контрактовій площі, коли там відпочивали відвідувачі: розбила там вікна та ламала двері. Після цього молодики продовжили свій руйнівний «рейд» і в інші заклади.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад
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    Погроми у клубах на Подолі. Поліція встановила близько 30 нападників