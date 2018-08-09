Поліцейські Київщини оголосили підозру торговцю українськими дівчатами



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Киянин вступив у злочинну змову з громадянином Туреччини

Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно з прокуратурою та слідчими Києво-Святошинського відділу поліції затримали 39-річного жителя столиці на гарячому, який завербував українську красуню на «роботу» до Туреччини. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

Зловмисник придбав квитки на літак сполученням «Київ-Стамбул» та переправив дівчину через пункт пропуску аеропорту до Туреччини.

Правоохоронці з’ясували, що киянин вступив в злочинну змову з громадянином Туреччини та організував схему вербування і переміщення через кордон молодих українок. Зловмисників цікавили дівчата віком від 18 до 30 років з привабливою зовнішністю. Проте замість обіцяної модельної кар’єри в Туреччині на них чекало сексуальне рабство.

В ході розслідування правоохоронці з’ясували причетність затриманого до ряду аналогічних злочинів. Також під час санкціонованих обшуків за місцем проживання затриманого поліція вилучила 300 грамів амфетаміну та 500 грамів канабісу. Вилучене направлено на експертизу.

Чоловікові оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання відносно зловмисника міри запобіжного заходу. Затриманому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.