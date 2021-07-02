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    Поліцейські затримали вандалів, які трощили припарковані автівки в Києві (фото)

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    Нетверезий чоловік бив пляшкою припарковані автомобілі - Поліцейські затримали вандалів, які трощили припарковані автівки в Києві (фото)
    Нетверезий чоловік бив пляшкою припарковані автомобілі
    Фото: Патрульна поліція Києва

    За ніч у Києві сталося два випадки пошкодження автомобілів зловмисниками

    Нещодавно вночі столичні патрульні виявили два випадки пошкоджень автомобілів та затримали ймовірних вандалів. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Перший випадок стався на проспекті Голосіївському. Заявник повідомив, що до нього підійшла нетвереза компанія, чоловіки поводили себе зухвало та врешті розбили скло його автомобіля Skoda.

    Заявник описав чоловіків та вказав напрямок їхнього руху. Патрульні помітили чотирьох схожих осіб на дитячому майданчику, при появі інспекторів ті намагалися втекти. Усіх осіб затримали та доставили до Голосіївського управління поліції.

    Другий випадок стався вулиці Маршала Тимошенка. До автопатруля звернулися місцеві мешканці та повідомили, що нетверезий чоловік б'є пляшкою припарковані автомобілі. При появі патрульних вказаний громадянин саме кидав пляшку в автомобіль Daewoo, пошкодивши його. Чоловіка затримали та доставили до Оболонського управління поліції.

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    Поліцейські затримали вандалів, які трощили припарковані автівки в Києві (фото)
    Поліцейські затримали вандалів, які трощили припарковані автівки в Києві (фото)
    Поліцейські затримали вандалів, які трощили припарковані автівки в Києві (фото)
    Поліцейські затримали вандалів, які трощили припарковані автівки в Києві (фото)
    Поліцейські затримали вандалів, які трощили припарковані автівки в Києві (фото)

    Як повідомлялося, у парку Партизанської слави в Києві патрульні з ветеринарами врятували собаку, якого невідомі прив'язали до дерева та покинули

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал автомобіль
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    Поліцейські затримали вандалів, які трощили припарковані автівки в Києві (фото)