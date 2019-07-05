Поліція Київщини встановлює осіб, причетних до вбивства гардеробниці Ради



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Тіло жінкизнайшли на кукурудзяному полі між селищами Вільна і Юрівка, що на Макарівщині

Для встановлення остаточних причин смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи

Поліція Київсбкої області встановлює осіб, причетних до вбивства жінки у Макарівському районі.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

У поліції зазначили, що тіло 66-річної жінки з ознаками насильницької смерті знайшли на кукурудзяному полі між селищами Вільна і Юрівка, що на Макарівщині.

1 червня про зникнення пенсіонерки звернувся до Києво-Святошинського відділу поліції із заявою її син. Напередодні жінка поїхала на дачу у сусідній район і пропала. Пошуки тривали дві доби.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, кінологи, судово-медичний експерт. За попередніми даними смерть жінки настала в результаті механічної асфіксії – удушення.

Для встановлення остаточних причин смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даного злочину.

Як повідомляють ЗМІ, жінка працювала гардеробницею у Верховній Раді.

Як повідомили «Стране» місцеві жителі, жінку знайшли в полі без одягу і з кляпом у роті. «Її зґвалтували і вбили. У нас у всіх просто в голові не вкладається. Зараз всі в селі бояться маніяка», - кажуть жителі села.

Коментатори у соцмережі зазначають, що жінка була доброю і позитивною.