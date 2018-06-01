Поліція накрила бордель у центрі Києва (фото, відео)

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Бордель організували у квартирі на Великій Васильківській

Місце розпусти організувала 29-річна жителька Київщини

Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно із слідчо-оперативною групою Шевченківського управління поліції викрили у центрі Києва заклад із надання сексуальних послуг. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів т.в.о начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк, оперативники спільно зі слідчими Шевченківського управління провели санкціонований обшук у будинку на вулиці Великій Васильківській.

«Під час процесуальної дії затримали організатора та осіб, які надавали сексуальні послуги клієнтам. Ми встановили, що місце розпусти організувала 29-річна жителька Київщини. Вона орендувала квартиру у центрі столиці та завербувала дівчат приємної зовнішності», - повідомив він.

Крім того, проведено обшук у автомобілі зловмисниці та за місцем її реєстрації. У результаті правоохоронці вилучили гроші та мобільні телефони.

Встановлено: повії отримували за годину послуг із клієнтом від тисячі гривень, а половину від цієї суми віддавали сутенеру. У цьому місці розпусти за винагороду надавали сексуальні послуги п’ятеро жінок від 20-ти до 30-ти років. Відносно них працівники поліції склали протоколи за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відносно організаторки борделю слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

«29-річну зловмисницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Фігурантці загрожує до семи років позбавлення волі», - додав Гаврилюк.