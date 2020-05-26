Мешканець Вінниччини знімав порноконтент з дитиною і розповсюджував в інтернеті

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Кіберполіцейські викрили зловмисників, які розбещували дітей та розповсюджували порноконтент

Кіберполіцейські викрили зловмисників, які розбещували дітей та розповсюджували порноконтент. Одним із фігурантів справи став житель Вінницької області.

«У Вінницькій області викрито чоловіка, 1976 року народження, який вчиняв розпусні дії у відношенні власної малолітньої дитини та знімав усе на камеру. Далі порноконтент розповсюджував у загальному доступі мережі Інтернет», - повідомляють у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Правоохоронці зазначають, що загалом фігуранти діяли у різних регіонах країни. До злочинної діяльності четверо осіб залучили 8 малолітніх дітей. Вилучено близько 6 Тб протиправного контенту.

Під час профілактичної операції під умовною назвою «Павутина», спрямованої на протидію поширення в мережі Інтернет порнографічної продукції, у тому числі з участю дітей, кіберполіцейські разом зі слідчими провели 54 обшуки в різних областях України.