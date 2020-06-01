50-річний киянин підозрюється у розбещенні школярок



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Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці Фото: Прокуратура Києва

Зловмисник затриманий і йому оголошено підозру

Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 50-річному чоловіку у розбещенні двох 13-річних дівчат та виготовленні фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за участі однієї з них.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що підозрюваний познайомився з малолітніми потерпілими у магазині під час здійснення покупок та попросив номер телефону однієї з них.

У подальшому чоловік почав спілкуватися зі школярками за допомогою смс-повідомлень, а через деякий час запросив їх до себе додому, де схиляв до вживання алкогольних напоїв, демонстрував відеозаписи зі сценами зоофілії та схиляв до вступу у статевий контакт.

Крім цього, впродовж декількох місяців підозрюваний продовжував розбещення однієї з дівчат та схиляв її до надання послуг сексуального характеру іншим особам. З цієї метою він зареєстрував потерпілу на одному із сайтів секс-знайомств, де від її імені вів переписки з чоловіками, відправляв їм фотографії оголеної малолітньої дівчинки та пропонував надання нею послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

За результатами розслідування, яке здійснювалося спільно з Подільським УП ГУ Нацполіції України в Києві, зловмисник був затриманий.

Наразі за процесуального керівництва прокурорів місцевої прокуратури, у тому числі ювенальних, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб) , ч. 2., ч. 4, ч. 5 ст. 301 (виготовлення та поширення порнографії), ч. 3 ст. 303 КК України (втягнення малолітньої у заняття проституцією).

За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Встановлюється причетність підозрюваного до вчинення інших злочинних дій.