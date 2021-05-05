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    На Київщині браконьєри натягали сітками 115 кг риби (фото)

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    Правоохоронці вилучили&nbsp;виловлену рибу, знаряддя лову та плавзасіб - На Київщині браконьєри натягали сітками 115 кг риби (фото)
    Правоохоронці вилучили виловлену рибу, знаряддя лову та плавзасіб
    Фото: Нацполіція

    Наразі триває нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

    Під час проведення профілактичних заходів «Нерест 2021» працівники сектору водної поліції Бориспільського районного управління поліції спільно з працівниками екологічної інспекції Києва та Київської області задокументували два факти незаконного вилову водних біоресурсів. За допомогою мисинових сіток правопорушники виловили 115 кг риби, чим завдано збитків на суму понад 18 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці з‘ясували, що правопорушники займалися незаконним виловом водних біоресурсів на Канівському водосховищі поблизу міста Переяслав та села Хоцьки Бориспільського району. Зловмисниками виявилися 58-річний мешканець Переяслава та 69-річний житель смт Баришівка.

    Поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема виловлену рибу, знаряддя лову та плавзасіб.

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    На Київщині браконьєри натягали сітками 115 кг риби (фото)
    На Київщині браконьєри натягали сітками 115 кг риби (фото)
    На Київщині браконьєри натягали сітками 115 кг риби (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Покарання передбачено у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

    Поліція нагадує, що триває нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.

    Теги: Національна поліція України Київщина рибальство водойма
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