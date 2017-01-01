Поліція посилила охорону Верховної Ради

Вулиця Грушевського у столиці перекрита

Перед початком пленарного засідання 7 грудня, на якому планується розглянути проект Державного бюджету України на 2018 рік, правоохоронці посилили охорону парламенту. Перед входом до будівлі Верховної Ради стоїть три ряди нацгвардійців, за ними перебувають інші спецпризначенці. На площі Конституції відбуваються мітинги. Зокрема, під ВР прийшли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Силовики біля парламенту Фото: УНН

Вулиця Грушевського у столиці перекрита

Перед початком пленарного засідання 7 грудня, на якому планується розглянути проект Державного бюджету України на 2018 рік, правоохоронці посилили охорону парламенту.

Перед входом до будівлі Верховної Ради стоїть три ряди нацгвардійців, за ними перебувають інші спецпризначенці.

На площі Конституції відбуваються мітинги. Зокрема, під ВР прийшли представники Соціалістичної партії, а з іншого боку досі перебуває наметове містечко прибічників Михайла Саакашвілі.

Вулиця Грушевського перекрита.

У самій Верховній Раді станом на 10 годину народних депутатів небагато.

Як повідомляв «Главком», Рада сьогодні розгляне доопрацьований урядом Держбюджет-2018. Питання бюджету заплановане після розгляду 7 законопроектів, а також блоку питань про включення до порядку денного сесії.

Як повідомлялось, 1 грудня уряд схвалив проект державного бюджету на 2018 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Верховна Рада 14 листопада схвалила бюджет-2018 у першому читанні.

Передбачається, що доходи загального фонду зведеного бюджету вперше перевищать 1 трильйон гривень та досягнуть 1 трильйона 30 мільярдів гривень при зростанні ВВП на рівні 3% та 7% інфляції. Дефіцит проекту держбюджету-2018 бюджету становить 2,4%.

Крім того, відповідно до документа, курс долара у 2018 році може сягнути 30 гривень.

Джерело: УНН