Поліція розповіла про версії вибуху автомобіля в Києві

Поліція розглядає дві версії вибуху автомобіля в Києві

Поліція розглядає дві версії вибуху автомобіля в Києві. Про це повідомив Андрій Крищенко, начальник поліції столиці. «Ми розглядаємо дві версії події: замах на вбивство двох осіб, а відтак хтось закинув гранату в автомобіль та необережне поводження із боєприпасом. Зі слів свідків, до автомобіля ніхто не наближався і з нього не виходив. Усе



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Поліція розглядає дві версії вибуху автомобіля в Києві

Поліція розглядає дві версії вибуху автомобіля в Києві. Про це повідомив Андрій Крищенко, начальник поліції столиці.

«Ми розглядаємо дві версії події: замах на вбивство двох осіб, а відтак хтось закинув гранату в автомобіль та необережне поводження із боєприпасом. Зі слів свідків, до автомобіля ніхто не наближався і з нього не виходив. Усе це буде перевірятися під час слідства», - цитує прес-служба столичної поліції свого очільника.

Крищенко також повідомив, що наразі поліція встановила осіб, які перебували в автомобілі: вони були між собою знайомі. Один із них загинув на місці вибуху. Іншого прооперували. У результаті вибуху він отримав тяжкі ушкодження, тож поки слідчі не мали змоги з ним поспілкуватися.

Нагадаємо, вибух в автомобілі Chevrolet стався на київській вулиці Михайла Драгоманова ввечері 27 квітня. За даними поліції, одна людина загинула, ще одна отримала травми. Попередньо встановлено, що в машині під час руху вибухнула граната.