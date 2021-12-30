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    Поліція розслідує обставини смертельної пожежі в Білій Церкві

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    Пожежа сталась у приватному будинку - Поліція розслідує обставини смертельної пожежі в Білій Церкві
    Пожежа сталась у приватному будинку
    фото: Нацполіція

    Особи загиблих людей встановлюються

    Поліцейські встановлюють обставини пожежі у приватному будинку в Білій Церкві, в результаті якої загинули дві особи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, о 2 годині ночі 30 грудня до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про пожежу в приватному будинку по вулиці Левка Симиренка. На місце події прибули працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

    Поліцейські з'ясували, що внаслідок пожежі загинуло двоє людей, особи яких встановлюються.

    Наразі працівники поліції встановлюють причини та обставини пожежі, опитують сусідів, призначені відповідні експертизи.

    Слідчі розслідують вказаний факт за ознаками ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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    Поліція розслідує обставини смертельної пожежі в Білій Церкві
    Поліція розслідує обставини смертельної пожежі в Білій Церкві
    Поліція розслідує обставини смертельної пожежі в Білій Церкві
    Поліція розслідує обставини смертельної пожежі в Білій Церкві

    Раніше Головне управління ДСНС у Київській області повідомило про пожежу у приватному житловому будинку в м. Біла Церква. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб.

    Теги: Національна поліція України пожежа кримінал ДСНС смерть рятувальники Біла Церква
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    Поліція розслідує обставини смертельної пожежі в Білій Церкві