У столиці від удару струмом на залізниці загинула дитина



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Компанія з чотирьох хлопчиків приблизного віку 10 років гралися неподалік вагонів

У Києві біля станції метро «Берестейська» від удару струмом на залізниці померла дитина. Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

«Як повідомив очевидець смертельного інциденту, компанія з чотирьох хлопчиків приблизного віку 10 років гралися неподалік вагонів. Один з них вирішив залізти на дах вагону і пройтися до кінця, але його вдарило струмом, тіло спалахнуло і впало донизу, де задимилося», - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події з дітьми працюють правоохоронці та медики.

Деталі події з'ясовують.

Нагадаємо, 26 липня у Липовецькому районі Вінницької області за місцем проживання загинули двоє пенсіонерів. У селі Зозів під час ремонту електропроводки загинув 91-річний місцевий житель. Потерпілий помер на місці.

Ще один нещасний випадок стався у селі Білозерівка. Під час ремонту розетки електричним струмом смертельно травмувався 71-річний пенсіонер.

Слідчим відділенням поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 з відміткою «нещасний випадок».