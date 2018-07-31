  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У столиці від удару струмом на залізниці загинула дитина

    • Розсилка
    У столиці від удару струмом на залізниці загинула дитина

    Компанія з чотирьох хлопчиків приблизного віку 10 років гралися неподалік вагонів

    У Києві біля станції метро «Берестейська» від удару струмом на залізниці померла дитина. Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

    «Як повідомив очевидець смертельного інциденту, компанія з чотирьох хлопчиків приблизного віку 10 років гралися неподалік вагонів. Один з них вирішив залізти на дах вагону і пройтися до кінця, але його вдарило струмом, тіло спалахнуло і впало донизу, де задимилося», - йдеться в повідомленні.

    Наразі на місці події з дітьми працюють правоохоронці та медики. 

    Деталі події з'ясовують.

    Нагадаємо, 26 липня у Липовецькому районі Вінницької області за місцем проживання загинули двоє пенсіонерів. У селі Зозів під час ремонту електропроводки загинув 91-річний місцевий житель. Потерпілий помер на місці.

    Ще один нещасний випадок стався у селі Білозерівка. Під час ремонту розетки електричним струмом смертельно травмувався 71-річний пенсіонер.

    Слідчим відділенням поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 з відміткою «нещасний випадок».

    Читайте також
    Київ метро діти електроенергія смерть залізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ